WWE 2K22: Das Clowning Around Pack ist da XBU MrHyde am Di, 28.06.2022, 16:20 Uhr

Mit dem WWE 2K22 Clowning Around Pack, das ab heute verfügbar ist, können die Spieler für Lacher sorgen und die Gegner zum Abklopfen bringen. Im vierten DLC-Pack betritt Doink the Clown die Bühne, einer der buntesten Superstars in der WWE-Geschichte, begleitet von der "Baddest Woman on the Planet" Ronda Rousey und der Popkultur-Ikone Mr. T. Ebenfalls im Pack enthalten sind The British Bulldog, Doudrop und Rick Boogs. Alle sechs Superstars kommen mit eigenen 'Meine FRAKTION'-EVO-Karten, die beim 'Meine FRAKTION'-Gameplay aufgestuft werden können.



Mit Doink the Clown gibt ein Liebling der Fans sein Debüt in der WWE 2K-Reihe, der die Superstars im Ring mit einer Kombination aus albernen Scherzen und gekonnten Griffen bedrohte. Weitaus ernster läuft es bei Ronda Rousey ab, einem ehemaligen Mixed-Martial-Arts-Champion und Film- und TV-Star, zu deren WWE-Errungenschaften die Titel Raw Women’s Champion, SmackDown Women’s Champion und Gewinnerin des 2022 Women’s Royal Rumble zählen. Die Popkultur-Ikone der 80er, Mr. T, ist bekannt für seine Zähigkeit und seinen einzigartigen Stil – samt Goldketten, Feder-Ohrringen und Irokesenschnitt, und hat seinen WWE Hall of Fame-Status zementiert, als er bei der allerersten WrestleMania mit Hulk Hogan ein Team bildete und bei WrestleMania 2 gegen Roddy Piper antrat. The British Bulldog ist ebenfalls WWE Hall of Famer sowie ehemaliger WWE Intercontinental Champion, zweifacher European Champion, zweifacher Hardcore Champion und zweifacher Tag Team Champion. Vervollständigt wird das Pack durch die schottische Monday Night Raw’s-Sensation Doudrop, die ihr Debüt in der WWE 2K- Reihe gibt und pure Power in die Women’s Division bringt, während sich Rick Boogs einen Namen in seiner Rolle als Rockstar machte, als er beim SmackDown seine Gitarre schredderte.



Das Clowning Around Pack ist einzeln erhältlich und auch im DLC-Komplettpaket im Season Pass, der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Digital Edition von WWE 2K22 enthalten.

Quelle: 2K