In WWE 2K22 geht es jetzt ordentlich zur Sache XBU MrHyde am Mi, 16.03.2022, 14:15 Uhr

Mit WWE 2K22 ist der neueste Ableger der beliebten Wrestlingserie von 2K für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC via Steam erschienen. Die Macher versprechen u.a. eine neue Spiel-Engine, neues Gameplay, verbesserte Grafik und Steuerung.



"Die letzten zwei Jahre waren geprägt vom Fokus und der Leidenschaft unseres unglaublichen Teams bei Visual Concepts, das alles gegeben hat, um den Fans das WWE-Erlebnis zu liefern, das sie sich gewünscht haben", so Greg Thomas, President von Visual Concepts. "WWE 2K22 und all seine Erfolge sind der Energie und harten Arbeit dieses Teams zu verdanken, das ein großartiges Spiel mit einer langjährigen Historie erschaffen hat. Ich bin sehr stolz auf all das, was uns mit dieser Veröffentlichung gelungen ist, die ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine glorreiche Zukunft der WWE 2K-Reihe ist."

Quelle: 2K