Most Wanted Pack steht in WWE 2K22 bereit XBU TNT2808 am Mi, 18.05.2022, 15:45 Uhr

Ihr wollt neue Kämpfer für WWE 2K22? Ihr kriegt neue Kämpfer! Dank DLC-Pack Nr. 2, das Most Wanted Pack, könnt ihr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S ab sofort mit Cactus Jack, The Boogeyman und Vader in den Ring steigen.

Bam! Mit dem Most Wanted Pack kann man es ab heute in WWE 2K22 krachen lassen. Im zweiten DLC-Pack steht Cactus Jack, eine der vielen Rollen des WWE Hall of Famers Mick Foley, im Vordergrund. Er ist dreifacher WWE Champion, achtfacher WWE Tag Team Champion, WWE Hardcore Champion, WCW World Tag Team Champion und zweifacher ECW Tag Team Champion. Ebenfalls mit von der Partie ist der mächtige Vader, dreifacher WCW Heavyweight Champion und WCW United States Champion. Ihr Debüt in der WWE 2K-Reihe geben der furchterregende, Würmer vertilgende Boogeyman, der NXT UK Champion Ilja Dragunov und der ehemalige NXT Women's Tag Team Champion Indi Hartwell. Alle fünf Superstars haben eigene 'Meine FRAKTION'-EVO-Karten, die beim 'Meine FRAKTION'-Gameplay aufgestuft werden können.

In den kommenden Monaten wird es noch drei weitere DLC-Packs geben. Die Inhaltspakete sind einzeln erhältlich und auch als Komplettpaket im Season Pass, der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Digital Edition von WWE 2K22 enthalten.

Quelle: 2K