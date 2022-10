Wo kann man Bitcoins aufbewahren?

In einem fallenden Markt erhöhen die Anleger ihre Investitionen. Erfahrene Nutzer wissen, dass es besser ist, Bitcoins nach dem Kauf in nicht-verwahrenden Wallets aufzubewahren. Diese Dienste übertragen die geheimen Schlüssel an die Kontoinhaber. Die Tresore (Geldbörsen) haben ihre eigenen Merkmale, die sich in ihren Eigenschaften und in der Art und Weise, wie sie Daten schützen, unterscheiden. Einige Anwendungen bieten eine einfache Schnittstelle und zusätzliche Tools, während bei anderen die Sicherheit im Vordergrund steht.

Entgegen der landläufigen Meinung befinden sich Bitcoins nicht in einer Brieftasche. Die Münzen sind Bilanzdaten, die in einer Blockchain verschlüsselt sind. Für den Zugriff auf diese Informationen wird eine Reihe von Schlüsseln (privat, öffentlich) verwendet. Um die Sicherheit von Vermögenswerten zu gewährleisten, müssen Sie für diese Codes starke Sicherheitsvorkehrungen treffen. Im Jahr 2022 wird Bitcoin auf diese Weise gespeichert:

"Kalt". Private Schlüssel werden in einer getrennten Umgebung aufbewahrt und sind nur zur Durchführung einer Transaktion mit dem Netz verbunden.

"Heiß". Die Geldbörsen haben eine ständige Internetverbindung. Diese Methode der Speicherung von BTC wird von Kryptowährungsbörsen verwendet. Auf diese Weise können sie schnell mehrere Anträge auf Abhebungen erfüllen.

Software-basiert. Private Schlüssel werden auf dem Gerät des Nutzers gespeichert. Um die Sicherheit eines solchen Speichers zu gewährleisten, muss das Antivirenprogramm regelmäßig aktualisiert werden.

Kryptowährungs-Geldbörsen für die Speicherung von Bitcoin

Blockchain ist ein verteiltes Datenbuch, das durch kryptografische Algorithmen geschützt ist. Kryptowährungs-Wallets werden zum Empfangen und Senden von Münzen verwendet. Diese unterscheiden sich in ihrer Funktion und der Art, wie die Schlüssel gespeichert werden:

Verwahrte Brieftaschen. Die privaten Schlüssel werden auf den Servern der Entwickler gespeichert. Die Anleger können eine Rücksetzung des verlorenen Passworts beantragen.

Nicht kastodiale Tresore. Die Benutzer sind für die Sicherheit der privaten Schlüssel verantwortlich. Wenn ein Kontopasswort verloren geht, kann es über eine Seed-Phrase wiederhergestellt werden.

Wie eine Kryptowährungs-Brieftasche funktioniert

Die Informationen über das Vermögen eines Nutzers werden in Form eines Codes in einer Blockchain gespeichert. Bitcoins werden tatsächlich auf einem Computer gespeichert. Die Brieftasche generiert private und öffentliche Schlüssel für die Kommunikation mit dem Netzwerk. Die Speicheradresse setzt sich aus diesen zusammen. Der Vorgang des Münztransfers sieht folgendermaßen aus:

Der Empfänger des Vermögenswerts gibt dem Absender die Adresse des Tresors. Mit einem Schlüsselpaar (öffentlich und geheim) kann die Geldbörse eine beliebige Anzahl von Zahlen generieren. Der Absender erstellt eine sichere Transaktion in der Blockchain und signiert sie mit seinem privaten Schlüssel.

Nur der Adressat kann die Überweisung empfangen. Dazu muss die Transaktion mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Der Empfänger kann den Bitcoin nach eigenem Ermessen verwenden: Er kann ihn auf seinem Guthaben behalten, ihn auf einen anderen Speicher übertragen oder ihn an eine Börse schicken, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Öffentlicher Schlüssel

Dieser Teil des Codes wird zur Verschlüsselung von Transaktionen verwendet. Sie enthält ein Minimum an Informationen über den Besitzer der Brieftasche. Die Art des privaten Schlüssels hängt von der Blockchain der Kryptowährung ab. Das Bitcoin-Netzwerk arbeitet mit dem SHA-256-Algorithmus, so dass der Geheimcode eine 64-Bit-Zeichenfolge ist.

Privater Schlüssel

Keine Transaktion kann ohne die digitale Unterschrift des Kontoinhabers ausgeführt werden. Die Brieftasche verwendet den privaten Schlüssel, um sie zu erstellen. Geht der Geheimcode verloren, verliert der Nutzer den Zugang zu den Assets. Daher müssen Sie diese Informationen an einem sicheren Ort aufbewahren und Sicherungskopien erstellen.

Adresse

Die privaten und öffentlichen Schlüssel bilden einen elliptischen Verschlüsselungsalgorithmus (ECDSA). Die Kombination dieser Codes ergibt die Adresse der Brieftasche. Zu diesem Zweck wird eine Hashing-Funktion auf sie angewendet.



Der Kern der Methode besteht in der Umwandlung einer großen Datenmenge in eine alphanumerische Zeichenfolge. Im Bitcoin-Netzwerk sind kurze Adressen mit 28-35 Zeichen am häufigsten. Sie können mit 1 oder 3 beginnen. Es ist ratsam, für jede neue Übertragung eine Adresse zu generieren. Dies erhöht die Anonymität und Sicherheit der Transaktionen.

