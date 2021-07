Within the Blade schnetzelt jetzt auf der Xbox XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 17:45 Uhr

Retro-Ninja-Action gefällig? Dann schaut euch mal Within the Blade an, das ihr ab sofort unter anderem auf der Xbox One erleben könnt. Der Stealth-Platformer mit Strategieeinschlag kostet gerade einmal 10,99 €.

Diese Features erwarten euch:

Über 100 Waffentypen, die ihr finden und craften könnt

Abzweigende Skills, die es zu leveln und meistern gilt

Entdeckbare Geheimnisse, die epische Items bereithalten

Zufällig generierte Level

Fünf Akte mit jeweils fünf Level

Einzigartiger Stil

Quelle: Ratalaika Games