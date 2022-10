Wie Sie Ihre Smartphones im Jahr 2022 sichern können XBU MrHyde am Mo, 17.10.2022, 16:55 Uhr

Die Sicherheit von Mobiltelefonen ist seit Jahren eine häufig übersehene Bedrohung. Die Sicherheit von Mobiltelefonen gehört zu den Dingen, die erst dann zum Problem werden, wenn sie zum Problem werden, und wenn das der Fall ist, ist es ein großes Problem. Alle praktischen Informationen und Zugriffsmöglichkeiten befinden sich heute in unseren Smartphones, die wir in der Hand halten. Erfahren Sie, wie Sie das Risiko minimieren können, das von Mobiltelefonen ausgeht, wenn Angreifer sie ins Visier nehmen.



Das heutige Mobiltelefon" ist ein vernetzter Computer, ein Datenspeicher, ein Navigationsgerät und ein Ton- und Videorekorder. Es ist eine mobile Bank, eine Drehscheibe für soziale Netzwerke, eine Fotogalerie, usw. Das ist doch toll, oder!? Sicher, aber all diese Funktionen machen unsere mobilen Geräte zu begehrten Zielen für böswillige Akteure.



Da die meisten von uns nicht auf die Bequemlichkeit eines einzigen Geräts verzichten wollen, stellt sich die Frage, was wir tun können, um sicher zu sein. Ein Wort: Telefonsicherheit. Telefonsicherheit ist die Gegenmaßnahme zu ihren bösartigen Angriffen. Es geht darum, sich gegen die zahlreichen mobilen Sicherheitsbedrohungen zu wehren, denen unsere mobilen Geräte ausgesetzt sind.

Was ist Telefonsicherheit?

Telefonsicherheit, auch bekannt als Sicherheit mobiler Geräte, ist die Praxis der Verteidigung mobiler Geräte gegen eine Vielzahl von Cyberangriffen, die die Privatsphäre, die Anmeldedaten für das Netzwerk, die Finanzen und die Sicherheit der Benutzer bedrohen. Sie umfasst eine Reihe von Technologien, Kontrollen, Richtlinien und bewährten Verfahren. Telefonsicherheit schützt uns vor mobilen Sicherheitsbedrohungen aller Art.



Diese Praxis könnte auch als eine Reihe von Taktiken und Werkzeugen erklärt werden, die mobile Geräte vor Sicherheitsbedrohungen schützen. Obwohl die Komponenten der mobilen Sicherheit je nach den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens variieren, umfasst die mobile Sicherheit immer die Authentifizierung der Benutzer und die Kontrolle des Netzwerkzugangs.

Was sind mobile Sicherheitsbedrohungen?

Eine mobile Sicherheitsbedrohung ist ein Cyberangriff, der auf mobile Geräte wie Smartphones und Tablets abzielt. Wie bei einem Angriff auf einen PC oder Unternehmensserver werden bei einer mobilen Sicherheitsbedrohung Schwachstellen in der mobilen Software, Hardware und den Netzwerkverbindungen ausgenutzt, um böswillige und nicht autorisierte Aktivitäten auf dem Gerät zu ermöglichen. Ein Beispiel ist, wenn Hacker sich Zugang verschaffen, um unsere mobilen Verarbeitungschips zum Mining von Kryptowährungen zu nutzen oder sie in Botnets einzubinden. Ein größeres Bild ist der Zugriff auf und der Diebstahl von Identitäten und persönlichen Konten, die sie stehlen und für wenige Cent bis hin zu Tausenden verkaufen können. Darüber hinaus können Hacker unsere mobilen Geldbörsen und Finanzinformationen zu ihrem Vorteil nutzen.

Mobile Sicherheitsbedrohungen verstehen

Mobile Geräte können auf mehreren Ebenen angegriffen werden. Dazu gehören die Möglichkeit bösartiger Anwendungen, Angriffe auf Netzwerkebene und die Ausnutzung von Schwachstellen in Geräten und mobilen Betriebssystemen.



Zu den mobilen Sicherheitsbedrohungen gehört der Diebstahl von Anmeldedaten für Unternehmensnetzwerke. In der Tat sind mobile Phishing-Angriffe, bei denen Empfänger mit Hilfe von Texten und E-Mails dazu verleitet werden, auf bösartige URLs zu klicken, im letzten Jahr um 85 % gestiegen. Cyberkriminelle haben sich verstärkt auf mobile Geräte konzentriert, da diese an Bedeutung gewonnen haben. Infolgedessen haben sich die Cyber-Bedrohungen, die auf diese Geräte abzielen, ausgeweitet.

Wie können Sie Ihr Smartphone sicherer machen?

Im Jahr 2017 stieg die Zahl der neuen mobilen Malware-Varianten um 54 %. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von 5G rechnen Experten mit einer noch höheren Anzahl von Risiken im Jahr 2020. Daher ist es wichtiger denn je, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um Ihr persönliches Gerät vor mobilen Bedrohungen zu schützen. Hier sind einige Schritte zum Schutz Ihres Telefons, unabhängig von Ihrem Betriebssystem:



Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung einrichten

Der Verlust Ihres Telefons ist wahrscheinlich keine Seltenheit, und mit einem sicheren Passcode (insbesondere mit Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung) ist Ihr Telefon vor jedem geschützt, der es zufällig findet.



Verwenden Sie ein VPN

VPNs bieten Ihnen im Wesentlichen eine sichere Telefonverbindung zu einem privaten Server, die Sie nicht mit allen anderen im öffentlichen Netz teilen müssen. Darüber hinaus sind Ihre Daten sicherer, da sie auf dem Weg von Server zu Server verschlüsselt werden.



Aktivieren Sie die Datenverschlüsselung

Bei vielen Geräten ist die Verschlüsselung bereits aktiviert. Wenn dies bei Ihrem Gerät nicht der Fall ist, müssen Sie sie einrichten. Die Datenverschlüsselung kann Ihre Informationen vor Hackern schützen, indem sie auf dem Weg von Server zu Server (wenn sie am anfälligsten sind) in einen für Hacker nicht erkennbaren Code verschlüsselt werden. Verwenden Sie immer einen kostenlosen Passwort-Manager, um Ihr Passwort zu speichern. So können sie auch komplizierte Passwörter für ihre konnten nutzen, wodurch sie sicherer werden.



Fernlöschfunktionen einrichten

Mit dieser Funktion können Sie alle Daten von Ihrem Telefon entfernen, auch wenn Sie das Telefon selbst nicht mehr besitzen. Dies ist eine großartige Sicherheitsfunktion für den Fall, dass Ihr Telefon verloren geht und Sie es nicht mehr finden können. Das Verfahren zur Einrichtung der Fernlöschung ist je nach Gerät unterschiedlich. In dieser Anleitung der IT-Abteilung der Northern Michigan University erfahren Sie, wie Sie die Fernlöschung für jedes Gerät aktivieren können.

Quelle: XBU