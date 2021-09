Wichtiges Update zu Splitgate veröffentlicht XBU TNT2808 am Di, 28.09.2021, 18:15 Uhr

Wie man uns mitgeteilt hat, hat Splitgate heute eine signifikantes Update erhalten. Darin enthalten: Quality-of-life-Verbesserungen und Fixes für den Free-to-Play-Shooter.

Die größte Änderung des Updates betrifft das Mantling-System des Spiels. Spielerinnen und Spieler können nun mit deutlich mehr Freiheit auf Leitern klettern, was Gefechten eine strategische Vertikalität hinzufügt. Zudem wurde Nvidia Reflex in das Spiel implementiert. Wer auf dem PC Nvidia GPUs nutzt, kann nun die Reaktionszeit um kostbare Millisekunden verringern und potentiell dann schnell zuschlagen, wenn es am wichtigsten ist. Nvidia Reflex ist nicht auf Konsolen verfügbar.

Fans können sich zudem über die dringend benötigten Verbesserungen des Voice-Chats freuen – wir haben euch gehört und werden euch nun noch lauter und klarer hören können, da der Plattformübergreifende Voice-Chat nicht mehr während der Matches ausfallen sollte.

Neue Featured-Playlists wurden hinzugefügt, die jedes Wochenende mit unterschiedlichen Modi rotieren werden, was Fans eine größere Chance darauf gibt, unterschiedliche Modi auszutesten und die eigenen Skills und Strategien in unterschiedlichen Spielstilen zu verbessern. Eine weitere wichtige Verbesserung ist, dass der Geometry-Bug, der zum Absturz der "Karman Station"-Map führte und sie aus der Rotation verbannte, angegangen wurde und der Fix dem Spiel hinzugefügt wurde.

Splitgate explodierte auf PC und Konsolen diesen Juli und wurde zu einem der definierenden Spiele dieses Sommers. Der einzigartige Portal-Shooter mit über 13 Millionen Downloads bietet 20+ verfügbare Karten, hunderte exklusiver Waffenskins, Rüstungsskins, Banner, Jetpacks und mehr mit Premium DLCs, einem Battle-Pass und mehr. Fans und die, die es noch werden wollen, können sich vollkommen kostenfrei in die gerade laufende offene Pre-Season-Beta stürzen.

Quelle: 1047 Games