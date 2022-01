Splitgate Pro Series 2022 angekündigt XBU MrHyde am Mo, 31.01.2022, 18:25 Uhr

Nach einem erfolgreichen Debüt Ende 2021 haben 1047 Games und Logitech Esports Services Details für die Splitgate Pro Series 2022 bekannt gegeben, die am 5. Februar startet. Das Programm für 2022 sieht eine Erhöhung des Gesamtpreispools auf 500.000 Dollar vor und fügt eine neue Challengers Series hinzu, die sich an die engagiertesten und fähigsten Spielerinnen und Spieler der Community richtet und ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf den Weg zum Profi zu begeben. Mit mehr als 100.000 US-Dollar an Bargeld und Preisen pro Saison hat die Splitgate Pro Series die Einsätze im Vergleich zur ersten E-Sports-Turnierserie im Jahr 2021 deutlich erhöht.



Die Splitgate Pro Series 2022 beginnt am 5. und 6. Februar mit einem Doubleheader-Wochenende, das die Winter Season einläutet – welche natürlich live auf Twitch übertragen wird. Die Winter Season setzt sich aus drei Komponenten zusammen: der Pro Series Regular Season, der Challenger Series Ladder und den Season Finals Events. Die reguläre Pro Series-Saison wird über einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten stattfinden, mit insgesamt sieben Spieltagen, die eine Round Robin-Phase umfassen, in der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie die Setzliste für die vierteljährlichen Season Finals und Relegationsturniere ermittelt werden. Jeder Spieltag der Pro Series besteht aus vier Spielen, wobei jedes Team ein Spiel pro Tag bestreitet.



Die neu eingeführte Splitgate Challengers Series ist eine Sammlung von Events, die den offiziellen Weg zum Splitgate-Profi abbilden. Die Wintersaison der Challengers Series bietet Open Ladder Play auf PlayBeyond.com und steht allen offen, die nicht an der regulären Saison der Pro Series teilnehmen. Die besten Spielerinnen und Spieler der Challengers Series haben die Chance, in einem Playoff-Turnier um ein Preisgeld von 5.000 Dollar zu spielen und an der Relegation teilzunehmen, um einen Platz im Pro-Team zu ergattern und sich für die nächsten Saison der Pro Series zu qualifizieren.



"Logitech hat das kompetitive Spiel für Splitgate auf eine ganz neue Ebene gehoben", erklärt Ian Proulx, Mitbegründer von 1047 Games. "Unsere erste Saison mit professionellen Wettbewerben war dank des talentierten Teams von Logitech Esports Services bereits ein großer Erfolg. Auf diesem Erfolg für 2022 aufzubauen, ist etwas, das unserem Team am Herzen liegt, und zusammen mit der Erfahrung und dem Elan von Logitech Esports Services können wir für 2022 eine größere, bessere Serie ankündigen und - was noch wichtiger ist - eine Möglichkeit für unsere fähigsten Spielerinnen und Spieler in der Community, sich auf professionellem Niveau zu messen."

Quelle: 1047 Games