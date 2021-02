Weltweit mehr als 5,5 Mio. Einheiten von NieR Automata ausgeliefert XBU ringdrossel am Mi, 24.02.2021, 10:15 Uhr

Wie der Publisher Square Enix angibt, wurden weltweit inzwischen mehr als 5,5 Mio. Einheiten des Actionspiels Nier Automata ausgeliefert. In diesen Zahlen sind sowohl die physischen Datenträger als auch die digitalen Verkäufe enthalten. Der Titel erschien am 10.03.17 in Europa auf dem Markt.

Quelle: Square Enix