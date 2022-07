Nier Automata verkauft sich über 6,5 Mio. Mal XBU ringdrossel am Fr, 01.07.2022, 10:15 Uhr

Der Erfolg des JRPGs Nier Automata hat kein Ende in Sicht. Wie Square Enix mitteilt, wurden inzwischen mehr als 6,5 Mio. Einheiten des Spiels Nier Automata weltweit verkauft. Der Titel erschien am 23.02.17 in Japan, am 07.03.17 in den USA und am 10.03.17 in Europa.

Quelle: Square Enix