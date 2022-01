Weitere Features für WWE 2K22 bekannt XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 11:30 Uhr

2K gab nun das komplette Set an Features für WWE 2K22 bekannt, den nächsten Teil der erfolgreichen WWE-Videospielreihe von Visual Concepts mit Rey Mysterio auf dem Cover, der sein 20. Jubiläum als WWE-Superstar feiert. Als weltbekannte Ikone, die in der Tradition des mexikanischen Lucha Libre – rasante Action, atemberaubende Manöver in der Luft und maskierte Kämpfer – steht, hat Rey Mysterio vielen Superstars den Weg geebnet. Der vielfach ausgezeichnete Überflieger, der in seinem ureigenen Stil mit einer Auswahl an bunten, ikonischen Masken kämpft, hatte im Laufe seiner Karriere schon mehrere Meisterschaftstitel inne und beweist immer wieder, dass der "Ultimate Underdog" einschlägt wie kein anderer. WWE 2K22 wird weltweit am 11. März 2022 veröffentlicht und kann ab heute vorbestellt werden.



"Es macht mich unglaublich stolz, als Cover-Superstar von WWE 2K22 die Kultur des Lucha Libre zu vertreten", erklärt Rey Mysterio. "Ich freue mich darauf, die Geschichten zu den großen Momenten meiner Karriere mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde zu teilen und mich auf eine ganz neue Art mit den WWE-Spieler:innen und -Spielern zu verbinden, wenn sie meinen 2K Showcase durchspielen."



"Im Laufe seiner Karriere hat Rey Mysterio gleich mit mehreren Comebacks seine Standkraft bewiesen und damit sein Vermächtnis als lebende Legende des Sport-Entertainment in Stein gemeißelt", so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei 2K. "Mit demselben unverwüstlichen Geist schlägt WWE 2K22 erneut mit jeder Menge Verbesserungen und von der Community gewünschten Features ein, um die komplette Kontrolle des WWE-Erlebnisses zu ermöglichen."



Ein Komplettpaket an Features



Von der umgestalteten Gameplay-Engine bis hin zur neuen Steuerung und der verbesserten Grafik - WWE 2K22 sieht anders aus, fühlt sich anders an und spielt sich anders, kurz: "It hits different". In Verbindung mit der spektakulärsten Grafik, die die WWE 2K-Reihe je gesehen hat, ermöglicht die Engine einen bisher unerreichten Grad an Realismus. Mit der überarbeiteten, intuitiven Steuerung, der mitreißenden Präsentation und den zahlreichen Kamerawinkeln fühlen die Spieler:innen wie nie zuvor die Spannung vor und das Erfolgserlebnis nach jedem Schlag, Kick und Slam.



Zu den enthaltenen beliebten Spielmodi gehört auch das wiederkehrende 2K Showcase, diesmal mit Rey Mysterio als Hauptperson, in dem die Fans mit neuen Features und Updates die großen Momente in Mysterios berühmtesten Matches neu erleben können. In MyRISE schlagen die Spieler:innen ihren eigenen Weg zum Superstar ein. Mit dem Universe-Modus und der verbesserten Creation Suite bietet WWE 2K22 die Möglichkeit, das WWE-Erlebnis bis ins Detail anzupassen: Man hat die Kontrolle über Marken, wichtige Live-Events, Matchergebnisse, Rivalitäten und mehr oder kann die ultimative eigene Superstar-Persönlichkeit sowie Arenen und Meisterschaften erstellen. Und all das kann mit der weltweiten WWE 2K22-Community geteilt werden, zum allerersten Mal auch plattformübergreifend.



Darüber hinaus bereichert WWE 2K22 die WWE 2K-Reihe um zwei neue Modi: MyGM und MeineFRAKTION. In MyGM nehmen die Spieler:innen die Zügel in die Hand, um in der Rolle eines WWE General Managers die erfolgreichste Marke des WWE-Universums aufzubauen. Sie müssen das ultimative Aufgebot an WWE-Superstars und -Legenden zusammenstellen, um legendäre Rivalitäten und Championship Showdowns zu ermöglichen und sich auf den großen Bühnen des Sport-Entertainment zu beweisen. Im brandneuen MeineFRAKTION-Modus kann man seine Traum-Gruppierung mit wöchentlichen Events und regelmäßigen Updates verwalten, um jede Menge Herausforderungen und Wiederspielbarkeit zu gewährleisten.

Quelle: 2K