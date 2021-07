Weird West kommt bald angeritten XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 10:15 Uhr

Noch in diesem Herbst geht es in den Wilden Westen - oder zumindest eine surreale Vision davon während der Frontier-Zeit. Und anderem auf der Xbox One erscheint dann Weird West. Ein passender Trailer ist natürlich auch am Start.

Uns erwartet eine Fantasy-Interpretation des Wilden Westens mit Revolverhelden, Gesetzeshütern.... und fantastischen Kreaturen. Wir erleben die Entstehung einer atypischen Heldentruppe, die zur Legende wird - wenn ihr denn die richtigen Entscheidungen trefft. Dadurch ist auch jede Reise einzigartig und erzählt eine Reihe von Geschichten, in denen alles auf dem Spiel steht und auf eure Entscheidungen reagiert. Ihr entscheidet auch, ob ihr lieber allein oder im Trupp loszieht - in Weird West.

Quelle: Devolver Digital