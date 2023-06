We Love Katamari REROLL + Royal Reverie ist jetzt zu haben XBU MrHyde am Fr, 02.06.2023, 19:10 Uhr

Auf den Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ist seit heute We Love Katamari REROLL + Royal Reverie käuflich in den digitalen Stores zu erwerben. Hier sind der Launch-Trailer und weitere Infos zum Release:



Das ursprüngliche WE LOVE KATAMARI erschien bereits 2005 und wird heute als Remaster erneut veröffentlicht. Diese Version enthält neue Elemente und eine verbesserte Grafik, behält dabei aber das bekannte Gameplay bei. Spielende können somit in der Rolle des Prinzen ihr Katamari durch die ganze Welt rollen und einen riesigen Ball kreieren, um nach den Sternen zu greifen.



Nachdem der König des Kosmos die Sterne in KATAMARI DAMACY wieder zurück in den Himmel gebracht hatte, fand er heraus, dass er auf der Erde tausende Bewunderer gewonnen hat. Um die Wünsche seiner Fans zu erfüllen, beauftragt er den Prinzen erneut, alle Dinge mit dem Katamari aufzurollen.



Das Spiel beinhaltet weiterhin den Offline-Multiplayer-Modus, bei dem zwei Spielende zusammen einen Katamari kreieren oder gegeneinander antreten können. Zusätzlich werden fünf neue Herausforderungen hinzugefügt, die die Geschichte um die Kindheit des Königs vervollständigen.



Die Special Edition des Spiels enthält Musikstücke aus der Reihe KATAMARI DAMACY sowie die Zubehör-Sets „Little King Accessory“ und „Little Prince Accessory“, die Kostümgegenstände für den Prinzen und seine Verwandtschaft beinhalten.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Inc.