We Love Katamari REROLL + Royal Reverie erscheint im Juni XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 13:30 Uhr

Bandai Namco gab jetzt bekannt, dass We Love Katamari REROLL + Royal Reverie am 02. Juni 2023 als vollständige Remaster-Version inklusive neuer Inhalte für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.



Spielern kehren zurück ins Katamari-Universum, um dem winzigen Prinzen dabei zu helfen, den Himmel wieder funkeln zu lassen, indem sie die vielen verschiedenen Objekte in einem Klassenraum, einem Zoo, auf der Welt und im All sammeln. Neben dem Single-Player-Modus können Spieler im Offline-Multiplayer-Modus das Spiel zu zweit bestreiten oder gegeneinander antreten.



In der Remaster-Version sind außerdem zusätzliche Features enthalten, wie fünf neue Herausforderungen, die die Kindheit des Königs des Kosmos behandeln. Zusätzlich können Spieler Fotos mithilfe der Selfie-Kamera schießen und die Hintergrundmusik-Playlist mit ihren Lieblings-Katamari-Liedern individuell anpassen.

Quelle: BandaiNamco