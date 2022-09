Was man von der Unreal Engine 5 erwarten kann XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 16:06 Uhr

Für diejenigen unter euch, die sich mit Spiele-Engines nicht auskennen, mag der Hyoe um die Unreal Engine 5 übertrieben erscheinen. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Von den Funktionen der Unreal Engine 5 bis hin zu ihren neuen Fähigkeiten und dem All-in-One-Paketangebot ist kein Wunder, dass die Branche begeistert ist.

Unreal Engine ist ein Grundnahrungsmittel für große und kleine Spieleentwickler. Von den bescheidenen Indie-Gruppen oder Studenten, die ihr erstes Projekt zusammenstellen, bis hin zu AAA-Studios und Blockbuster-Titeln, Unreal Engine hat alles gesehen und getan. Und mit der Veröffentlichung von UE5 werden wir zweifellos eine Welle neuer und innovativer Kreationen sehen.

Warum ist UE5 gut?

Was die Unreal Engine 5 im Kern so gut macht, ist ihre Modularität, die grundlegende visuelle Qualität und der einfache Zugriff. Typischerweise ist eine Spiel-Engine der Kern der Erfahrung. Und in die Engine fügen Sie zuvor erstellte Modelle und Animationen sowie bereits erstellte und einsatzbereite Audiodaten ein. Jedes der Elemente des Spiels würde extern erstellt und in die Engine importiert. Unreal Engine und insbesondere UE5 verwerfen die Idee und bringen stattdessen alles an einem Ort zusammen.

Was macht UE5 für Spiele?

Für Spiele bedeutet dies, dass kleinere Entwicklungsteams jetzt noch mehr erreichen können. Die Einstiegsqualität selbst für Solo-Entwickler wurde durch die Einführung der Unreal Engine 5 von Epic Games erheblich verbessert. Das Erstellen von Spielen mit UE5 bedeutet jetzt die einfache Implementierung dynamischer Beleuchtung, Schatten und potenziell riesiger Welten, die die Spieler erkunden können.



Und für größere Studios und erfahrenere Entwickler bedeutet dies, dass ihr Spielentwicklungszyklus qualitativ besser werden kann. Mit den neuen Tools wie MetaHuman und World Partition können Entwickler hochwertige Modelle erstellen, um Welten und Landschaften zu bewohnen. Dank seiner Modularität mit Plugins für Spielfunktionen können Entwickler auch neue Funktionen oder herunterladbare Inhalte mit kürzeren Durchlaufzeiten implementieren.

Was sind die neuen Funktionen in Unreal Engine 5?

Abgesehen von einem flachen, aktualisierten visuellen Stil und optimierten Arbeitsabläufen gibt es einige aufregende neue Funktionen, auf die sich Entwickler freuen können. Die Spieler werden Dinge wie das neue Lumen Global Lighting System, Virtual Shadow Maps, das World Partition Tool und den unglaublichen MetaHuman Character Creator genießen können.

Lumen Globales Beleuchtungssystem

Lumen ist das vollständig dynamische globale Beleuchtungs- und Reflexionssystem der Unreal Engine 5. Lumen richtet sich an Konsolen der nächsten Generation und bietet äußerst realistische Beleuchtung und Reflexionen, selbst in großen und detaillierten Umgebungen.

Virtuelle Schattenkarten

Virtual Shadow Maps ist die neue Shadow-Mapping-Methode, die UE5 bietet und konsistente, hochauflösende Abschattungenliefert. Dieses Tool wurde entwickelt, um die Schattenauflösung zu erhöhen, um sie an die neue, hochdetaillierte Geometrie von UE5 anzupassen.

World-Partition-Tool

Um große Karten zu erstellen, müssen Entwickler häufig Ebenen in Unterebenen aufteilen. Dies dient sowohl dem optimierten Laden als auch der realistischen Erstellung der Welt selbst. Dies ist zwar eine effektive Lösung des Problems, bedeutet jedoch, dass es für Entwickler schwierig ist, die ganze Welt im Kontext zu sehen. Und es erfordert die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen mehreren Benutzern.



World Partition behält die Welt als einzelne Datei bei, zerlegt sie jedoch in Raster und lädt nur das, was benötigt wird. Dies bedeutet, dass alles zusammen angezeigt werden kann und die Bearbeitung unabhängig von der Bereichsgröße einfacher wird, da nur das geladen wird, was benötigt wird.

MetaHuman Charakterersteller

Der ständig wachsende Realismus von Charakteren in Spielen ist eine sorgfältige Balance, um das unheimliche Tal zu vermeiden. Aber mit dem neuen MetaHuman-Tool lassen sich realistische Charaktere erstellen. Diese können als brillante Grundlage für Charakterkünstler dienen.

Quelle: XBoxUser