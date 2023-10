Warum Sie Casino Spiele an der Xbox spielen sollten! XBU MrHyde am Di, 17.10.2023, 11:45 Uhr

Manchmal braucht es ein bisschen Nervenkitzel beim Zocken an der Xbox. Manchmal möchte man ein bisschen in die Welt der Casinos eintauchen. Und das ganz bequem von zu Hause aus. Warum Sie Casino Games an der Xbox spielen sollten und welche Games besonders gut geeignet sind, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Vorteile beim Zocken an der Konsole

Zugegeben, immer nur Battlefield 2042 Saison 6 zocken, ist auf Dauer auch langweilig, oder? Also darf es gerne ein wenig Abwechslung geben. Und zwar in Form von Casino Spielen auf der Xbox. Doch was sind die Vorteile des Zockens an der Konsole?

Games sind legal

Die Glücksspielbranche boomt. Immer mehr und mehr Menschen drehen an Online Slots und versuchen in Online Casinos ihr Glück. Doch Vorsicht: In der Branche gibt es jede Menge schwarzer Schafe und man muss schon ganz genau gucken, ob ein Online Casino auch wirklich seriös ist. Die Seriosität eines Casinos erkennt man übrigens unter anderem an der Lizenz. Seit 2021 ist es möglich, eine deutsche Lizenz zu erhalten. Möglich macht dies das deutsche Glücksspielrecht, das in diesem Jahr ratifiziert wurde. Bei Xbox Casino Games muss man sich über die Legalität keinen Kopf zerbrechen. Natürlich sind die Games vollkommen legal.

Games ohne Verluste

Beim Zocken in Online Casinos geht es natürlich immer auch um Geld. Seien wir mal ehrlich, üblicherweise setzt man in Online Casinos viel Geld und erhält am Ende… Nichts. Außerdem besteht immer auch die Gefahr, dass Glücksspiel süchtig macht. Das deutsche Glücksspielgesetz hat zwar einiges getan, um den Spieler vor Spielsucht zu schützen. Aber die Gefahr besteht trotzdem. Zumal es einige Online Casinos gibt, die eine andere Lizenz, als die aus Deutschland haben und dadurch anderen Regeln unterliegen. Wenn man Xbox Casino Spiele zockt, kann man gewinnen, klar, aber es wird nie mit Echtgeld gespielt.

Online Casinos mit neuen Regeln

Wie schon erwähnt, ist es seit 2021 möglich, dass Online Casinos eine deutsche Lizenz erwerben. Diese gilt als besonders streng. Live Casinos sind in Online Casinos mit deutscher Lizenz untersagt. Daher wird man auch Games wie Poker oder Blackjack nicht finden.

Welche Casino-Spiele auf der Xbox lohnen sich?

Casino Spiele erfreuen sich auf der Xbox immer größerer Beliebtheit. Wir stellen Ihnen drei Top-Spiele vor.

Prominence Poker

Prominence Poker zählt über 2 Millionen Spieler und ist ein klassisches Pokerspiel, das Sie in die Unterwelt entführt. Werden Sie zum Pokerkönig von Prominence, indem Sie sich durch verschiedene Ränge arbeiten. Langweilig wird dieses Game garantiert nicht, schon allein, weil Sie in diesem Spiel auch Online Turniere gegen andere Spieler spielen können.

The Four Kings Casino und Slots

Hereinspaziert in die glitzernde Welt des Casinos! Hier können Sie sich durch eine breite Palette von Casino Spielen wie Roulette, Poker oder Blackjack zocken. Aber auch Slots, also Spielautomaten, finden Sie hier. Bei jedem Gewinn verbessern Sie Ihren Status. Die Grafik weiß zu überzeugen. Daher eine klare Spielempfehlung von unserer Seite.

Texas Cheat`Em

Bei diesem Spiel ist Schummeln erlaubt, sogar erwünscht. Es handelt sich um ein fesselndes Pokerspiel, wo Sie nach Herzenslust bluffen, betrügen und sogar stehlen dürfen. Es geht also auch um Strategie.

