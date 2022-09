Warum gewinnt das Haus immer? Ein Blick auf die Rentabilität von Casinos XBU MrHyde am Do, 29.09.2022, 08:40 Uhr

Es gibt eine Gewissheit beim Glücksspiel: Nichts wird dem Zufall überlassen. Am Ende ist das Haus immer der Gewinner. Ein Casino ist ein Unternehmen und keine Wohltätigkeitsorganisation, die kostenloses Geld verschenkt. Wie jedes andere Unternehmen verfügt es über ein Geschäftsmodell, das seine Rentabilität sicherstellen soll.

Der Hausvorteil

Egal, für welches Spiel in welchem Casino Sie sich entscheiden, sei es ein Google Play Casino oder eine örtliche Spielbank, die Wahrscheinlichkeit, dass das Casino Ihr Geld gewinnt, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Geld des Casinos gewinnen. Das liegt daran, dass alle Casino Spiele so konzipiert sind, dass sie dem Haus einen eingebauten Vorteil verschaffen, der die Chancen und die Höhe möglicher Auszahlungen schmälert.



Ein Roulettekessel ist zum Beispiel von eins bis 36 nummeriert. Man könnte also meinen, dass die Gewinnchancen für eine einzelne Zahlenwette bei 36 zu eins liegen. Roulettekessel haben jedoch auch eine Null, und manchmal haben sie eine doppelte Null und sogar eine dreifache Null. Die tatsächlichen Gewinnchancen liegen also bei 37 zu eins, 38 zu eins oder 39 zu eins, nicht bei 36 zu eins.



Der Hausvorteil, d. h. der Quotenvorteil zu seinen Gunsten, stellt den durchschnittlichen Bruttogewinn dar, den das Casino bei jedem Spiel zuverlässig erzielen kann. Bei den Spielen mit dem niedrigsten Hausvorteil kann ein Casino einen mageren Gewinn von etwa 0,5% bis etwas über 2% erzielen. Bei anderen Spielen kann es Gewinne zwischen 15% und 40% erzielen.

Der Hausvorteil bei einem amerikanischen Roulette, das eine Doppelnull enthält, beträgt 5,26%. Für jede Million Euro, die an den Roulettetischen in einem Casino gesetzt wird, erwartet das Management einen Gewinn von etwas mehr als 50.000 Euro. Die anderen rund 950.000€ werden an die Spieler zurückgegeben. Das Casino will die Spieler nicht auf einen Schlag in den Bankrott treiben - es will nur sicherstellen, dass die Spieler auf lange Sicht mit etwas weniger Geld rausgehen, als sie reingekommen sind, so dass Geld in der Tasche des Casinos bleibt.

Wie Spieler mehr verlieren, als sie erwarten

Viele Spieler, die sich des Hausvorteils bewusst sind, verstehen nicht wirklich, welche Auswirkungen er auf ihre Bankrolls hat. Sie glauben, dass der Hausvorteil von etwa 5% am Roulettetisch bedeutet, dass sie vernünftigerweise erwarten können, sich mit 100€ hinzusetzen, ein paar Stunden lang zu spielen und die Chancen stehen gut, dass sie nur etwa 5€ verlieren.



Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Person bei jeder Drehung des Roulettekessels einen Einsatz von 5 Euro macht und das Rad sich 50 Mal pro Stunde dreht. Auch wenn die Person, die wettet, einige Wetten gewinnt und andere verliert, setzt sie 250€ pro Stunde ein. Wenn sich der Hausvorteil perfekt auswirkt, verliert er am Ende von vier Stunden Spielzeit 50€ oder 5% von 1.000€ - ein Betrag, der zehnmal höher ist als erwartet.

Der zusätzliche Hausvorteil

Je länger Sie spielen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis Ihres Spiels mit dem Hausvorteil übereinstimmt. Kurzfristig kann ein Spieler durchaus im Vorteil sein, aber auf lange Sicht wird der Hausvorteil ihn schließlich bis zur Unrentabilität ausquetschen.



Aus diesem Grund tun die Casinos alles, um Sie länger zum Spielen zu bewegen. Casinos sind zum Beispiel dafür bekannt, dass sie keine Uhren und Fenster haben. Sie sind so konzipiert, dass die Spieler nicht merken, wie die Zeit vergeht.



Viele Spieler, die zum ersten Mal spielen, sind angenehm überrascht, wenn sie von der Geschäftsleitung kostenlose Getränke angeboten bekommen. Diese Freigetränke werden Sie allerdings teuer zu stehen kommen, denn wenn Sie betrunken sind, ist Ihr Urteilsvermögen in Bezug auf Wetten in der Regel nicht besser.

Warum spielen die Leute, wenn das Haus immer gewinnt?

Die Menschen spielen zum Spaß und weil die Möglichkeit besteht, etwas Geld zu gewinnen, auch wenn sie noch so gering ist. Die meisten Wettenden sind sich bewusst, dass das Haus einen Vorteil hat. Sie verstehen jedoch oft nicht, wie groß dieser Vorteil tatsächlich ist.



Die Casinos sind schlau und geben den Spielern gerade genug Hoffnung, um sie zum Wetten zu bewegen. Je länger Sie wetten, desto größer wird der Hausvorteil.

Bei welchen Spielen haben die Casinos den größten Vorteil?

Die Casinos haben bei allen Spielen einen Vorteil, auch wenn der Hausvorteil bei jedem Spiel unterschiedlich ist. Bei Sic Bo und Keno hat das Haus in der Regel den größten Vorteil. Blackjack und Video Poker sind die Spiele, bei denen die Spieler in der Regel die besten Chancen auf Erfolg haben.

Wie viel Prozent der Spieler gewinnen?

Nicht viele, denn Casinos sind hochprofitable Unternehmen. Im Laufe der Jahre sind verschiedene Studien veröffentlicht worden, und die Zahlen variieren. Im Jahr 2013 verschaffte sich das Wall Street Journal Zugang zu einer privaten Glücksspiel-Datenbank, aus der hervorging, dass nur 13,5% der Glücksspieler am Ende gewinnen.

Fazit

Obwohl alle Wahrscheinlichkeitsgesetze zu Gunsten des Casinos ausfallen, variiert der Hausvorteil bei den verschiedenen Casino Spielen erheblich. Das Spiel mit dem geringsten Vorteil für das Casino ist Blackjack; wenn ein Spieler eine perfekte Wettstrategie verfolgt, beträgt der Hausvorteil nur 0,5%. In einigen sehr liberalen Casinos kann der Hausvorteil bei Blackjack sogar nur 0,28% betragen. Craps bietet mit 0,8% den nächstniedrigeren Vorteil, gefolgt von Baccarat mit einem Hausvorteil von 1,06%.



Der kleinste Vorteil gilt nur, wenn der Spieler die Chancen perfekt ausnutzt, was nur wenige tun. Der Hausvorteil nimmt zu, wenn die Spieler weniger geschickt spielen. Roulette ist nach wie vor eines der beliebtesten Casino Spiele, hat aber einen hohen Hausvorteil von 5,26%. Bei Spielautomaten liegt der Hausvorteil bei bis zu 15%, bei Keno sogar bei 40%.

Quelle: XBU