Warhammer: Vermintide 2 - Neue Erweiterung am 3.Juni Amortis am Mi, 26.05.2021, 21:45 Uhr

Das nächste Kapitel in der Vermintide 2-Geschichte ist eingetroffen und kann kostenlos heruntergeladen werden. In Chaos Wastes werden die Spieler versuchen, die Zitadelle der Ewigkeit zu erreichen, aber nur die Reinen im Herzen können die Reise beenden. Um die Reise zur Zitadelle zu überleben, müssen die Helden ihre ausgefallene und schwer verdiente Rüstung hinter sich lassen und zu den Grundlagen zurückkehren. Die Reise beginnt dort, wo alles vor über drei Jahren begann, und ist nur mit einfacher Ausrüstung ausgestattet, die Fähigkeiten erfordert, um sie effektiv einzusetzen, anstatt sich nur hinter einem ausgereizten Iron Breaker zu verstecken (ja, wenn Sie mit Ihnen sprechen, wissen Sie, wer Sie sind!).

Die Wanderung kann nur von einem echten Pilger durchgeführt werden, um ohne Karte und ohne Reise in die unvorhersehbare Region zu navigieren. Die Zitadelle der Ewigkeit ist ein Ort, von dem die meisten nur durch Gerüchte gehört haben. Es soll sich in einer Region befinden, die unter dem Einfluss der Chaosgötter steht, und anscheinend weiß Saltzpyre, wie man dorthin kommt - so behauptet er.

Pilgrim’s Coins – Chaos Waste Einzigartige Münzen, die entlang des Weges gegen göttliche Gunst oder Waffen eingetauscht werden können. Ein weiser Reisender hortet sie gut und gibt sie mit Bedacht aus.

Truhe der Prüfungen – Diejenigen, die auf ihrer Pilgerreise nach zusätzlichen Herausforderungen suchen, können diese mithilfe der seltenen Truhen der Prüfungen finden. Das Öffnen einer Truhe der Prüfungen erregt die Aufmerksamkeit eines monströsen Feindes. Besiege den Feind und fordere die Belohnung.

Schreine – Unverderbte Schreine können in der Chaoswüste gefunden werden. Helden können die Gunst gesunder Götter in Form von Miracles & Boons suchen. Aber solche Gefälligkeiten werden natürlich nicht ohne Opfer verdient.

Wegsteinaltäre - Ein Waffenlager, das Waffen enthält, die von früheren Pilgern eingesetzt wurden. Erreichbar durch das Opfern von Pilgrim's Coins. Je mehr Pilgrim’s Coins das Reliquiar verlangt, desto mächtiger sind die Waffen, die darin zu finden sind.

Tränke - Die Straße ist übersät mit mysteriösen Tränken, die mächtige Vorteile bieten… vielleicht genug, um selbst die Chancen auf einer langen und schwierigen Reise zu verbessern.

Quelle: Games Workshop