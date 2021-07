Warhammer: Vermintide 2 - neue Karriere verfügbar XBU TNT2808 am Sa, 03.07.2021, 11:15 Uhr

Mit Sister of the Thorn zieht eine neue Karriere in Warhammer: Vermintide 2 ein. Diese könnt ihr nun auch auf der Xbox One in Erwägung ziehen, wenn ihr gerne mit Kerillian spielt.

Mit dabei sind neue Fähigkeiten, Waffentypen, ein freies Talent, ein Charakter-Skin, Herausforderungen, ein neuer Hut und auch neue, vertonte Dialoge. Schaut euch den Trailer zur Einstimmung an:

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Fatshark