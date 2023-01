Wanted: Dead stellt die Kämpfe vor XBU MrHyde am Mi, 18.01.2023, 15:45 Uhr

Am 14. Februar wird Wanted: Dead für Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 und den PC digital erscheinen. 110 Industries haben nun ein neues Video veröffentlicht, welches euch die Kämpfe näher vorstellt. Das Spiel bietet einen Mix auf Nah- und Fernkämpfen. So werden Schusswaffen aber auch Schwerter oder eure Füße zum Einsatz kommen. Seht selbst:

Quelle: 110 Industries