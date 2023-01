Wanted: Dead stellt die Finisher vor XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 15:20 Uhr

Bei einem Kampf den finalen Move zu machen, macht besonders viel Spaß. Wie das in Wanted: Dead sein wird, zeigen euch 110 Industries in einem neuen Video. Das Actionspiel erscheint am Valentinstag für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Quelle: 110 Industries