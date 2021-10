Wanted: Dead bietet stylische Schnetzel-Action

Für die Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC befindet sich mit Wanted: Dead ein adrenalingeladenes Third-Person.Actionspiel in Entwicklung. Ihr kombiniert darin Nahkampf- und Waffenangriffe in einer Sci-Fi-Version von Hong Kong.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Lt. Hannah Stone, die das Elite-Team "Zombie Squad" anführt. Das Kampfsystem lehnt sich an Titel wie Devil May Cry oder Bayonetta an und lässt euch Köperteile abtrennen, in Zeitlupe agieren und Gegner vermöbeln.

Zur Ruhe kommt ihr im HQ, wo ihr Nahrung und Getränke zu euch nehmen könnt, um verschiedene Buffs zu erhalten. Ein genaues Releasedatum steht allerdings noch aus.

Quelle: 110 Industries