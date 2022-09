Videospiele, auf die Sie wetten können XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 11:40 Uhr

Wetten auf Videospiele sind ein aktueller Trend in der Branche. Mit der wachsenden Integrität des Sports steigt auch das Vertrauen in die Wettbewerbe. Viele Herausgeber von Videospielen haben große Anstrengungen unternommen, um das Ansehen des Bereichs zu verbessern, auch Betrügereien zu unterbinden. Viele von den fairen Betreibern haben eine Reihe von Ligen ins Leben gerufen und kontrollieren diese, während früher viele eSports-Turniere von Dritten geleitet wurden, auf die auch Wetten auf eSports gemacht wurden.

Da die Zuschauerzahlen jedes Jahr um fast 15% steigen, wachsen auch die Wetten auf Videospiele mit. Zahlreiche Anbieter stellen mittlerweile eine Vielzahl von Märkten für alle Arten von eSports und Events bereit.

Dota 2 ist wohl das größte Spiel, wenn es um Preisgelder geht, und möglicherweise auch das beliebteste Spiel der Fans und sogar der Wettfans im Cybersport. Da es sich um ein von Valve entwickeltes Spiel handelt, sind die Fans äußerst kritisch und erwarten immer das Beste, was zu einem unglaublich gut abgestimmten Titel geführt hat, der einen spannenden eSport für faszinierte Zuschauer darstellt. League of Legends hat zwar etwas aufgeholt, aber Dota2 liegt immer noch verdientermaßen auf dem zweiten Platz.

Dota2 hat eher ein offenes Turnierformat mit vielen kleineren Turnieren neben den großen Majors und dem The International, dem größten Turnierpreispool, der 2021 bei über 40 Millionen Dollar liegt. Es gibt fast immer etwas, auf das man wetten kann, und genau wie bei League of Legends gibt es viele verschiedene Märkte.

Wenn sich jemand an eSports heranwagt, ist das erste Spiel, das ihm in den Sinn kommt, bestimmt League of Legends. Der Dauerbrenner hat ständig laufende Ligen auf der ganzen Welt, und Sie können jederzeit auf fast jede davon wetten. Was bei League of Legends eSports-Wetten unglaublich beeindruckend ist, ist einfach die Menge der verfügbaren Märkte.

Counter-Strike gibt es nun schon seit über 20 Jahren mit einer gesunden eSports-Szene und es ist immer noch sehr erfolgreich. Die Zahl der Spieler ging gegen Ende von 1.6 langsam zurück, und die Veröffentlichung von Global Offensive war anfangs kein Hit. Erst die Veröffentlichung von Skins im Spiel ließ es explodieren. Jetzt ist das Spiel kostenlos, was bedeutet, dass sich mehr Fans als je zuvor in das Spiel stürzen und die damit verbundenen Taktiken ausprobieren.

CS:GO ist der König des offenen Kreislaufs. Täglich gibt es Dutzende von Matches, auf die gewettet werden kann. Bei den größeren Events werden auch verschiedene Wetten angeboten.

Rocket League

Aus der Außenperspektive ist Rocket League vielleicht der am einfachsten zu verstehende eSport, obwohl er ziemlich ungewöhnlich aussieht. Im Grunde ist Rocket League Fußball mit Autos. Veröffentlicht 2015, explodierte dieses teambasierte Spiel auf der Szene und sehr schnell wurde ein massiver eSport geboren. Die Struktur der beiden Divisionen, der Rocket League Championship Series und der Rocket League Rival Series, macht das Spiel noch zugänglicher und attraktiver. Beide Divisionen werden von den Entwicklern Psyonix finanziert und organisiert. Entwickler Psyonix wurde inzwischen von Epic Games aufgekauft, die mit Fortnite bereits einen großen eSport in ihrem Portfolio haben. Nachdem Epic Games 100 Millionen Dollar in Preisgelder für eSports-Events des Battle Royale investiert hat, sind von den Rocket League Championship Series in Zukunft noch größere Dinge zu erwarten.

Quelle: XBU