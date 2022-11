Video zu Star Trek Online: Ascension XBU MrHyde am Mo, 07.11.2022, 18:15 Uhr

Star Trek Online: Ascension, das neueste Update für Star Trek Online, ist mittlerweile auf der Xbox verfügbar. Das neue Update enthält die epische Enthüllung des Terranischen Imperators: die Spiegeluniversum-Version von Wesley Crusher, der von Wil Wheaton synchronisiert wird, der diese Figur vor 35 Jahren in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert erstmals verkörperte und in der letzten Staffel von Star Trek: Picard als der Reisende auftrat.



Neben der Rückkehr von Wesley treten ebenfalls die bei den Fans beliebten Captain Killy (Mary Wiseman aus Star Trek: Discovery) und Admiral Leeta (Chase Masterson aus Star Trek: Deep Space Nine) in einer spannenden neuen Mission auf. Mit der Veröffentlichung des heutigen Updates können Spieler ebenfalls am neuen Boden-Einsatzkommando für 5 Spieler „Sturmjäger“ teilnehmen, mit den neuen Elite-Upgrades für Offiziere ihre Brückenoffiziere aufwerten und am neuen Ereignis „Der Wille des Imperators“ teilnehmen, um das Terranische Somerville-Schiff [K6] als Belohnung zu erhalten.

Quelle: Perfect World Entertainment