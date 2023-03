Star Trek Online: Refractions für Xbox erhältlich XBU MrHyde am Mi, 15.03.2023, 17:00 Uhr

Gearbox Publishing und Cryptic Studios veröffentlichen Star Trek Online: Refractions auf Playstation 4 und Xbox One. In dieser neuen Staffel erleben Spieler den Abschluss von „Terranischer Schachzug“, in dem sich der Terranische Imperator Wesley Crusher mit dem Anderen vereinigt hat und nun entsetzliche Macht besitzt. Die Föderation muss der Schreckensherrschaft des Imperators ein Ende setzen, bevor er auf seinem Weg zur Erde alles digitalisiert.



Die neue Staffel von Star Trek Online enthält terranische Versionen von klassischen Star-Trek-Charakteren mit Stimmen der Originalschauspieler in ihren ikonischen Rollen. Wil Wheaton kehrt als Terranischer Imperator Wesley Crusher zurück, ebenso wie Gates McFadden als Terranische Dr. Beverly Crusher und Chase Masterson als Terranische Admiralin Leeta.

Quelle: Perfect World Entertainment