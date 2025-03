Star Trek Online feiert 15-jähriges Jubiläum mit Unveiled-Update XBU ringdrossel am Fr, 14.03.2025, 09:30 Uhr

Die 33. Staffel von Star Trek Online: Unveiled ist jetzt für Xbox Series, Xbox One und PS5 verfügbar! Das kostenlose MMORPG von DECA Games lädt Konsolenspieler ein, in der neuen Episode "Axiom" herauszufinden, was an Bord der Harmony geschehen ist – mit einem ganz besonderen Gast: Jonathan Del Arco kehrt in seiner Rolle als Hugh, Anführer der Borg-Kooperative, zurück!

Feiert mit beim zeitlich begrenzten Jubiläumsevent und sichert euch fette Belohnungen wie den Garret-Dreadnought-Führungskreuzer der Allianz. Außerdem erwartet euch eine neue Verschlusskiste namens "Discovery: Komplizen" mit dem Breen-Keth-Sarr-Spionage-Kurier als Hauptpreis.

Als zusätzliches Highlight kündigen die Entwickler ein brandneues Raumschiffpaket zum 15. Jubiläum an, das am 8. April auf Konsolen erscheint. Es enthält vier neue Schiffe, die von den klassischen Trek-Filmen inspiriert wurden, darunter die mächtige Shangri-La-Klasse, die durch Star Trek: Picard kanonisch wurde. Zu den weiteren Inhalten gehören Kirks Phaserpistole aus "Star Trek III" und die gepanzerte Sicherheitswachenuniformen aus den Kinofilmen.

Die Story von Unveiled führt euch in den Delta-Quadranten, wo ihr auf Hugh trefft und ein beschädigtes aetherianisches Schiff entdeckt. Was ist mit Thaseen-Fei und ihrer Crew passiert? Zeit, es herauszufinden!

Quelle: Perfect World Entertainment