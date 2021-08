Verdient euch das Mayhem Schiffset in Sea of Thieves XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 12:45 Uhr

Ab sofort und noch bis zum 07. September, 11 Uhr, könnt ihr euch in Sea of Thieves das Mayhem Schiffset verdienen. Das ist angelehnt an Borderlands und kann kostenlos erspielt werden. Seht euch dazu das Video an, um zu erfahren, wie ihr eure Reise starten müsst:

Quelle: Rare