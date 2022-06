Sea of Thieves führt mit siebter Season Captaincy ein XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 13:00 Uhr

Was Captaincy in Sea of Thieves bedeuten soll? Nun, mit dieser Neuerung könnt ihr euerm Schiff einen eigenen Namen geben und es individuell gestalten. Letzteres ging auf PC und Xbox-Konsolen zwar schon vorher, jetzt werden die Anpassungen aber zwischen den Sitzungen gespeichert.

Was euch sonst noch so erwartet, könnt ihr im passenden Trailer zur Season Seven bestaunen:

Quelle: Microsoft