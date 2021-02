Vampire The Masquerade Bloodlines 2: Auf unbestimmte Zeit verschoben

Der bisherige Entwickler Hardsuit Labs wird nicht mehr an dem RPG Vampire The Masquerade Bloodlines 2 arbeiten. Damit gibt Paradox Interactive ebenfalls bekannt, dass der Titel nicht mehr in 2021 erscheinen wird. Wir drücken jedenfalls ganz fest die Daumen, damit schnell ein würdiger Nachfolger für die Entwicklung des Spiels gefunden werden kann.

In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe