Bloodlines 2 zeigt seine blutigen Kämpfe im neuen Dev-Diary XBU ringdrossel am Mo, 03.02.2025, 10:00 Uhr

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gewährt in einem frischen Entwicklertagebuch tiefe Einblicke in sein Kampfsystem. Die Entwickler von The Chinese Room erläutern, wie Spieler Elixiere und Clan-Fähigkeiten clever kombinieren können, um ihre Gegner in den Straßen Seattles zu bezwingen.

Zu den Details gelangt ihr hier. Das Team um Senior Game Designer Max Bottomley erklärt, wie ihr eure vampirischen Kräfte im Kampf optimal einsetzt. Die Vielfalt an Taktiken und Kombinationsmöglichkeiten soll dabei für packende Auseinandersetzungen in der düsteren Unterwelt sorgen.

Fans können sich schon auf das nächste Dev-Diary freuen: Am 12. Februar enthüllt "The Masquerade of Seattle" weitere Details zum mit Spannung erwarteten Vampir-RPG.

Quelle: Paradox Interactive