Vampire Bloodlines 2 enthüllt Regierungsgegner in neuem Dev Diary

Paradox Interactive und The Chinese Room geben in ihrem neuesten Entwicklertagebuch zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 spannende Einblicke in eine der feindlichen Fraktionen: das Information and Awareness Office (I.A.O.). Diese Regierungsorganisation führt den Kampf gegen übernatürliche Bedrohungen an – insbesondere gegen die bereits vorgestellten Anarchisten.

Der langersehnte Nachfolger des Kultklassikers entführt euch in die düstere Unterwelt Seattles, wo ihr als Vampir nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Vorherrschaft in der heimlichen Gesellschaft der Blutsauger kämpft. Zwischen Machtkämpfen und Intrigen müsst ihr euch nun auch mit einer organisierten Regierungseinheit auseinandersetzen, die eurer Art den Garaus machen will.