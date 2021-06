Unbound: Worlds Apart vereint Metroidvania und Dimensionspartale XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 12:30 Uhr

Wir mögen Metroidvanias. Die Platformer kommen zwar meist mit einer gewissen Menge Backtracking daher, haben aber oft auch eine große Welt, die man frei erkunden kann und ein motivierendes System. So auch Unbound: Worlds Apart, das später in diesem Jahr für die PlayStation und die Xbox kommen soll, nachdem es Ende Juli bereits auf dem PC und der Switch startet.

Wir müssen Portale herbeirufen, um Biester, Rätsel und Herausforderungen zu meistern. Das erwartet uns im Detail:

Fesselnde Story : Folgt Soli, einem jungen und talentiertem Magier auf seiner Reise sein Dorf zu rächen, nachdem eine rücksichtlose Entität damit begonnen hat, die Realität auseinander zu reißen. Macht euch auf ein atmosphärisches Universum und eine reiche Lore gefasst.

: Folgt Soli, einem jungen und talentiertem Magier auf seiner Reise sein Dorf zu rächen, nachdem eine rücksichtlose Entität damit begonnen hat, die Realität auseinander zu reißen. Macht euch auf ein atmosphärisches Universum und eine reiche Lore gefasst. Schwerkrafttrotzendes Gameplay : Es ist euer Job, die Monster zu bekämpfen, Mysterien zu enträtseln und neue Teile der Karte zu erforschen, während ihr bis zu zehn verschiedene Portale und Kräfte freischaltet - von umgekehrter Schwerkraft bis hin zu Zeitmanipulation, extremer Stärke und mehr.

: Es ist euer Job, die Monster zu bekämpfen, Mysterien zu enträtseln und neue Teile der Karte zu erforschen, während ihr bis zu zehn verschiedene Portale und Kräfte freischaltet - von umgekehrter Schwerkraft bis hin zu Zeitmanipulation, extremer Stärke und mehr. Ansprechende Charaktere : Trefft viele Charaktere, die eine Rolle in Solis Geschichte spielen. NPCs helfen euch dabei, eure portalrufenden Kräfte zu beherrschen, während ihr voranschreitet und neue Mysterien in der Welt aufdeckt.

: Trefft viele Charaktere, die eine Rolle in Solis Geschichte spielen. NPCs helfen euch dabei, eure portalrufenden Kräfte zu beherrschen, während ihr voranschreitet und neue Mysterien in der Welt aufdeckt. Umwerfende Ästhetik : Ein dunkles Märchen präsentiert im Cartoon-Stil, das ist Unbound: Worlds Apart. Es bietet handgezeichnete Charaktere, Landschaften und Details in der Unreal Engine (eines der wenigen 2D-Spiele, die das machen).

: Ein dunkles Märchen präsentiert im Cartoon-Stil, das ist Unbound: Worlds Apart. Es bietet handgezeichnete Charaktere, Landschaften und Details in der Unreal Engine (eines der wenigen 2D-Spiele, die das machen). Mystische Musik: Alexey Nechaev, Sound Designer von Inmost, hat eine phantastische Atmosphäre mit seinem außerirdischen, originellen Soundtrack geschaffen.

Quelle: Alien Pixel Studios