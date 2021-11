Unbound: Worlds Apart hat einen Termin XBU TNT2808 am Fr, 19.11.2021, 09:00 Uhr

Bei Unbound: Worlds Apart handelt es sich um ein Portal-Platforming-Abenteuer, das für die Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation im nächsten Jahr herauskommen soll - genauer ist es auf der Xbox am 11. Februar der Fall.

Der düstere Fantasy-Plattformer vom Entwicklungsstudio Alien Pixel Studios – Unbound: Worlds Apart – verleiht euch die Macht mit nur einem Knopfdruck Portale zu öffnen. Spielerinnen und Spieler müssen diese Spielwelt-verändernden Fähigkeiten nutzen um furchteinflößende Monster zu besiegen, knifflige Rätsel zu lösen und eine böse Macht davon abzuhalten, die Realität zu zerreißen.

Die Erscheinungsdaten der verschiedenen Versionen sind:

PlayStation 4 und 5 digital: 9. Februar

Xbox One und Series X|S digital: 11. Februar

PlayStation 4 und 5 physisch: Kurz nach den digitalen Versionen

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Kontrolle über Soli, einen jungen Magier mit der Macht Portale zu öffnen und so die Eigenschaften der Welt zu verändern. So kann Soli die Gravitation umgekehren, die Zeit Manipulieren, sich übermenschliche Stärke verleihen und vieles Mehr. Es gibt 10 Portale mit unterschiedlichen Mechanismen, die es zu entdecken gilt.

Auf eurer Reise durch zauberhafte, handgemalte Hintergründe, werdet ihr immer mehr von Solis Kräften erlernen, Quests erledigen, uraltes Wissen sammeln, Feinde überlisten und außerweltliche Charaktere treffen – All das, während ihr die mysteriöse Geschichte von Unbound: Worlds Apart entdeckt.

