Ubisoft zeigt Rainbow Six Extraction ausführlich XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 09:30 Uhr

Freut ihr euch auf Rainbow Six Extraction? Dann solltet ihr euch unbedingt die beiden Trailer in dieser News ansehen. Neben einer cineastischen Einführung in das Spiel, bekommen wir auch mehrere Minuten Gameplay zu Gesicht.

Auch ein Releasetermin wurde genannt. Am 16. September können wir demnach unter anderem auf der Xbox Series X/S und der Xbox One auf die Jagd nach Archæans gehen. Damit ihr immer genügend Spieler finden könnt, sind Cross-Play, Cross-Saves und Cross-Progression mit an Bord.

Auswählen könnt ihr in dem Koop-Shooter zwischen 18 verschiedenen Operatoren, jeweils mit spezieller Ausrüstung, die auch anpassbar sein wird. Vier Regionen bereisen wir in den USA, darunter New York und Alaska. 12 Karten wird es insgesamt geben, die viele Herausforderungen und Seuchen mit sich bringen. Je tiefer man in die Karten eintaucht, desto höher die Belohnungen - aber desto tödlicher die Gefahren.

Denn nach jedem erreichten Missionsziel müsst ihr entscheiden: Weiter vordringen oder abziehen. Pusht ihr zu viel, könntet ihr scheitern. Der Clou: Dieser Operator steht euch dann solange nicht mehr zur Verfügung, bis ihr ihn in einer Rettungsmission wieder bergen konntet.

Weitere Infos haben wir aus der Pressemitteilung für euch:

Vor drei Jahren stürzte in der idyllischen Stadt Truth and Consequences ein Meteor auf eine Gemeinde in New Mexico nieder und setzte einen unbekannten Parasiten frei. Eine Handvoll Operator aus Rainbow Six Siege konnte den ersten Ausbruch scheinbar eindämmen - bis der Chimera-Parasit, tödlicher denn je, an mehreren Orten in den USA wiederauftauchte. Um diese Bedrohung zu bekämpfen, wurde das Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (REACT), eine hochspezialisierte und gut ausgestattete Organisation, von Eliza "Ash" Cohen, Dr. Elena "Mira" Álvarez und Jordan "Thermite" Trace gegründet.

Spieler, die sowohl Rainbow Six Siege als auch Rainbow Six Extraction besitzen und spielen, schalten sofort die 18 Operator in Rainbow Six Siege frei und erhalten in beiden Spielen die Elite-Kosmetikpakete von United Front.

Die Standard Edition und Deluxe Edition von Rainbow Six Extraction können ab sofort vorbestellt werden. Spieler, die Rainbow Six Extraction vorbestellen, erhalten das "Orbitaler Zerfall"-Paket mit exklusiven epischen Gegenständen, darunter die Orion Uniform und die Kopfbedeckung für Finka und Lion, den universellen Waffenskin "Vaporisiert" und den Bruchlandung-Talisman. Rainbow Six Extraction wird außerdem Live-Service-Support enthalten.

Quelle: Ubisoft