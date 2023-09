Übersichtstrailer zu Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai XBU MrHyde am Fr, 01.09.2023, 15:30 Uhr

Square Enix enthüllte nun weitere Informationen über den Storymodus im bevorstehenden Action-RPG Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai. Spieler können Teile des Anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai, bis zum Entscheidungskampf um Schloss Dämonenfels, erneut erleben.



Im Storymodus bestreiten Spieler nicht nur aufregende Kämpfe, sondern können der Geschichte von The Adventure of Dai auch mit Einzelbildern und Sequenzen folgen, die bekannte Szenen aus dem Anime abbilden. Je größer der Fortschritt im Storymodus, desto erbitterter werden die Kämpfe gegen die Dunkle Armee. Mit der Schwierigkeit „Geschichtenerzähler“ wird das Spiel leichter, wodurch man sich mehr auf die Story des Action-Abenteuers fokussieren kann.



Um die schwersten Kämpfe gegen die Dunkle Armee zu überstehen, können Spieler die vier Helden durch die Bande zwischen ihnen mittels der Bunderinnerungen-Mechanik verstärken:

Die Bunderinnerungen zeigen berühmte Szenen aus dem Manga DRAGON QUEST The Adventure of Dai und können im Training der Schüler Avans eingesetzt werden.

Neue Bunderinnerungen erhält man beim Fortschreiten in der Geschichte und im Tempel der Erinnerungen.

Das Ausrüsten einer Bunderinnerung verbessert die Fähigkeiten eines Charakters auf verschiedene Weise und mit dem Stufenaufstieg können Charaktere mehrere Erinnerungen gleichzeitig anlegen.

Bunderinnerungen werden mit 1 bis 3 Sternen bewertet und je höher die Sternbewertung, desto größer die Effekte.

Quelle: SQUARE ENIX