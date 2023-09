Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai auf Xbox verfügbar XBU MrHyde am Fr, 29.09.2023, 17:15 Uhr

Square Enix veröffentlichte nun Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, ein Einzelspieler-Action-Rollenspiel basierend auf der beliebten Animeserie „DRAGON QUEST: The Adventure of Dai“. Die Handlung erstreckt sich bis zum Entscheidungskampf um Schloss Dämonenfels.



Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai bietet Spielern ein fesselndes Abenteuer, eine aufregende Kampagne mit actionbasierten Echtzeitkämpfen, einzigartigem Storytelling und einem sich stetig weiterentwickelnden Dungeon-System. Spieler schließen sich dem Kampf der Lehrlinge von Avan an, erleben Dais Werdegang als Held und stellen sich der Dunklen Armee. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC über Steam und den Microsoft Store erhältlich.

Quelle: SQUARE ENIX