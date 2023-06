Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai erscheint Ende September XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 14:45 Uhr

Square Enix kündigte kürzlich an, dass Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai am 28. September 2023 digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC via Steam und im Microsoft Store erscheint. Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai ermöglicht es Spielern, die Geschichte der Anime-Serie “The Adventure of Dai” in einem Action-Rollenspiel mitzuerleben, das dem Zeichenstil der Anime- und Manga-Serie treu bleibt.



Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai bietet zwei Möglichkeiten, das Gameplay zu genießen – den Story-Modus und den Tempel der Erinnerungen-Modus. Während der Story-Modus einen klassischen Storyverlauf bietet, können Spieler im Tempel der Erinnerungen-Modus ein sich veränderndes Labyrinth bestreiten, das sich bei jedem Durchspielen anpasst. Indem verschiedene Monster im Labyrinth besiegt werden, kann man spannende Belohnungen erhalten, die dabei helfen, die starken Gegner zu besiegen, die im Inneren des Tempels lauern.



Zudem können Spieler seltene Accessoires sammeln und ausrüsten, die als Bund-Erinnerungen bekannt sind und die Fähigkeiten und Werte des jeweiligen Charakters weiter verbessern. Außerdem werden jedes Mal, wenn eine Bund-Erinnerung freigeschaltet wird, Szenen aus dem Original-Manga gezeigt. Bund-Erinnerungen können auch durch die Erkundung des sich ständig verändernden Tempels der Erinnerungen weiter aufgewertet werden.

Quelle: SQUARE ENIX