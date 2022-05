Über 500.000 Einheiten von Evil Dead: The Game verkauft

Die Jungs von Saber Interactive geben an, dass der Meilenstein von mehr als 500.000 Verkäufen für das Slasher-Spiel Evil Dead: The Game schon in den ersten Tagen der Veröffentlichung erreicht werden konnte. Der Titel erschien weltweit am 13. Mai 22.

Saber Interactive $EMBRAC has revealed Evil Dead: The Game has sold more than 500.000 units in the first 5 days after its release.



Evil Dead: The Game launched on Friday 13th May for PC, #PS5, #PS4, #XboxSeriesX, #XboxOne, and #NintendoSwitch. pic.twitter.com/xjqFTw0BjH