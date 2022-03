So kämpft der Kandarian Demon in Evil Dead: The Game XBU MrHyde am Mi, 09.03.2022, 16:45 Uhr

In einem neuen Gameplay-Trailer vom Spiel Evil Dead: The Game stellt man euch den Kandarian Demon vor. Mitte Mai geht es dann mit ihm und weiteren Charakteren sehr blutig zur Sache. Evil Dead: The Game wird sicher nichts für schwache Nerven werden...

Quelle: Saber Interactive