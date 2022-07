Evil Dead: The Game erhält Army of Darkness-Inhalte XBU TNT2808 am Mi, 13.07.2022, 18:00 Uhr

Falls ihr die Evil Dead-Filme, in Deutschland als Tanz der Teufel bekannt, geschaut habt, kennt ihr sicher Army of Darkness, den dritten Teil. Der schmeißt Ash in eine mittelalterliche Welt - die ihr jetzt in Evil Dead: The Game erleben könnt.

Im Rahmen des großen Inhaltsupdates werden eine neue Karte mit Schloss Kandar, dem Schauplatz des Klassikers Army of Darkness, sowie zwei neue Waffen, neue Premium-Kosmetika und ein neuer Erkundungsmodus für Einzelspieler eingeführt. Die neue Karte, die Waffen und der Modus sind für alle Besitzer von Evil Dead: The Game kostenlos. Das Update ist ab sofort für Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über den Epic Games Store erhältlich.

Fans von Evil Dead werden die zahlreichen Orte auf der Karte von Army of Darkness wiedererkennen, vor allem Schloss Kandar, das bis ins kleinste Detail nachgebildet wurde. Zu den anderen Schauplätzen zählen die berühmte Windmühle, der Artus-Außenposten, Fort Gort und das Verlies von Schloss Kandar, in dem sich während der versuchten Belagerung durch die Armee der Finsterniss das Necronomicon befand. Zusätzlich zur kostenlosen Karte können Spieler auch mit zwei neuen, kostenlosen Waffen kämpfen: dem Streitkolben, einer langsamen, aber mächtigen Nahkampfwaffe, die sich perfekt dafür eignet, mittelalterlich gegen Todesritter zu kämpfen, und die Explosive Armbrust, die zwar langsam nachlädt, aber eine Explosion auslöst, auf die man gerne etwas wartet.

Im neuen Erkundungsmodus können Spieler Schloss Kandar sowie die anderen Karten des Spiels auf eigene Faust erkunden. Streife frei durch all die weitläufigen Orte und lerne das Land kennen, während du deine Tötungsfähigkeiten gegen umherziehende Todesritter verfeinerst.

Ab heute können Spieler zwei neue Ash-Outfits aus Army of Darkness kaufen: das Ash Williams S-Mart-Mitarbeiter-Outfit und das Ash Williams Galanter-Ritter-Outfit. Das Mittelalter-Bundle ist ebenfalls erhältlich und enthält neue Outfits für Lord Arthur und Heinrich den Roten sowie ein goldenes Outfit für Evil Ash und seine Diener.

Das Mittelalter-Bundle enthält:

Das Scottish Vibe Outfit von Heinrich dem Roten

Das Kampf-Vorbereitungsoutfit von Lord Arthur

Untermale das gute Aussehen dieser Überlebenden stilvoll mit dem "Gilded Attire"-Kostümpaket für die Nekromanten-Dämonen-Armee, einschließlich Evil Ash, sowie einem neuen Screamer-Jump-Scare-Bild für den Nekromanten-Dämon.

Das Ash S-Mart-Mitarbeiter-Outfit und das Galanter-Ritter-Outfit sind ab sofort für jeweils 2,99 $ erhältlich. Das Mittelalter-Bundle ist für 7,99 $ erhältlich und auch in Evil Dead: The Game Season Pass 1 enthalten.

Evil Dead: The Game bietet das ultimative Evil Dead-Action-Erlebnis. Wähle dein Team mit den Lieblingsfiguren der Fans aus allen Epochen des Franchise, darunter Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Annie Knowby, Scotty und Lord Arthur. Kämpfe mit mehr als 25 schlagkräftigen Waffen, wie der guten alten Kettensäge und dem Schlagstock, und verbessere eine Vielzahl von Charakterklassen mit eigenen einzigartigen Fähigkeiten, um in Mehrspieler- und Bonus-Einzelspieler-Missionen zu überleben.

Inspiriert vom legendären Horror, Humor und der Action des Evil Dead-Franchise bringt Evil Dead: The Game die wichtigsten Charaktere der Serie in einem pulsierenden Kampf gegen die Mächte der Finsternis zusammen. Arbeitet gemeinsam als ein Team aus vier Überlebenden, um Todesritter auszuschalten und den üblen kandarianischen Dämon zu verbannen. Oder werde selbst zum Dämon und nutze seine Macht, um die Guten zu töten und ihre Seelen zu verschlingen!

Quelle: Saber Interactive