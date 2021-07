Truck Driver erscheint für die Xbox Series X in Premium Edition XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 19:30 Uhr

Ihr wollt auch auf den neuesten Konsolen als Truck Driver Gas geben? Dann freut euch auf den 30. September, dann nämlich erscheint die Deluxe Edition für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Geboten werden überarbeitete Truck-Modelle und die Nutzung der grafischen Fähigkeiten der aktuellsten Konsolen. Außerdem sind alle bisher veröffentlichten DLCs enthalten. Was diese bieten und was noch in der Premium Edition enthalten ist, entnehmt ihr einfach der Pressemeldung:

In dieser Premium Edition kannst du mit den "Paint Jobs"-DLCs zwischen Motiven aus den USA, Deutschland, Frankreich oder Großbritannien wählen. Zusätzlich sind mit dem DLC "Hidden Places & Damage System" ein Schadensystem sowie drei versteckte Orte und fünf neue KI-Fahrzeuge enthalten. Zu guter Letzt gibt es eine brandneue Karte mit nordisch inspirierten Landschaften und einem malerischen Land namens Mangefjell. Die Anhänger, Trucks und Ladungen wurden für die Next-Gen-Konsolen überarbeitet.

Die Premium Edition enthält:

Grundspiel "Truck Driver"

"Paint Jobs"-DLCs

DLC "Hidden Places & Damage System"

DLC "Heading North"

10 neue Musikstücke

Quelle: SOEDESCO