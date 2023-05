Truck Driver: Heading North erscheint bald XBU MrHyde am Mi, 24.05.2023, 17:00 Uhr

SOEDESCO bestätigt, dass Truck Driver: Heading North nun am 8. Juni für PS4 und Xbox One erscheint. Der DLC enthält eine völlig neue Karte, neue Charaktere, neue Ladungen, neue Erfolge/Trophäen und vieles mehr. Spieler müssen das Basisspiel besitzen, um den DLC kaufen und spielen zu können.



Erweitere dein Truck-Driver-Erlebnis mit dem DLC „Heading North“! Als dein Onkel Karl dich auffordert, deine Lkw-Karriere in Übersee im kalten, aber faszinierend grünen Land Mangefjell fortzusetzen, beschließt du, das Abenteuer anzunehmen. Fahre durch wunderschöne, nordisch inspirierte Landschaften, während du deine Lkw-Karriere vorantreibst und zahlreiche Aufträge für neue Charaktere erledigst.

Quelle: Soedesco