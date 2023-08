Trine 5 stellt Zoya die Diebin vor XBU MrHyde am Do, 10.08.2023, 09:15 Uhr

Die Diebin Zoya ist clever und gerissen. Mit ihrem Bogen, ihren Pfeilen, Seilen und ihrem Enterhaken gelingt es ihr, sich durch knifflige Situationen zu navigieren. Jetzt lässt sie ihr Leben als "Unternehmerin" hinter sich, um sich in Trine 5: A Clockwork Conspiracy in neue Abenteuer zu stürzen.



Wenn du irgendwo in der Nähe eine Kapuzengestalt "No time like rope time" sagen hörst, solltest du besser deine Umgebung im Auge behalten, denn sonst könntest du in Schwierigkeiten geraten und deiner Habseligkeiten beraubt werden. Zoya ist nicht nur eine erstklassige Diebin, sondern auch ein Profi darin, sich mit Hilfe ihres Seils an Gegenständen entlang zu schwingen und dabei große Entfernungen zu überwinden. Um ihren Teamkameraden im Koop-Modus zu helfen, kann Zoya auch Brücken bauen, indem sie ihr Seil benutzt - praktisch! Ihr Bogen und eine Vielzahl von Pfeilen helfen Zoya im Kampf gegen Feinde und beim Lösen von Rätseln!

Quelle: THQ Nordic