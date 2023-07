Pontius der Ritter aus Trine 5 stellt sich vor XBU MrHyde am Mi, 26.07.2023, 16:30 Uhr

Trine 5 erscheint am 31. August 2023 für Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Lerne jetzt Pontius den Ritter kennen, Beschützer des Reiches und der größte Kuchenliebhaber, den das Land je gesehen hat. Ein echter Held an vorderster Front, der sich immer kopfüber in die Schlacht stürzt, um seine Freunde zu beschützen.



Dein Schwert und dein Schild werden dir auf deiner Reise helfen - wenn du weißt, wie man sie benutzt. Als erfahrener Ritter und professioneller Kuchenesser kann Pontius sein Schwert einsetzen, um Feinde abzuwehren, Hindernisse zu beseitigen und es sogar als Plattform benutzen, um höher gelegene Gebiete zu erreichen. Der Schild ist nicht nur zum Schutz da, sondern kann auch Licht reflektieren, über das Wasser gleiten und sogar als Gleiter verwendet werden.

Quelle: THQ Nordic