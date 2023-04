Trine 5: A Clockwork Conspiracy angekündigt XBU MrHyde am Di, 18.04.2023, 11:45 Uhr

THQ Nordic und Frozenbyte teilten kürzlich mit, dass sich Trine 5: A Clockwork Conspiracy ist für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in Entwicklung befindet.



In Trine 5: A Clockwork Conspiracy gehen Zoya die Diebin, Amadeus der Zauberer und Pontius der Ritter auf ihre packendste Reise, das wahrscheinlich beste Trine-Abenteuer aller Zeiten! Der charmante 2,5D Puzzle-Plattformer spielt in einer fantastischen Märchenwelt und bietet den Spieler:innen 20 wunderschöne, von Hand designte Level zur Erkundung. Die Reise führt durch glitzernde Edelsteinhöhlen, gefährliche Unterwasserpassagen oder sogar auf ein mächtiges Luftschiff hoch über den Wolken - doch Obacht! Die Heldentruppe steht einem finsteren und gnadenlosen Schurken-Duo gegenüber, das alles daran setzt, sich das Königreich unter den Nagel zu reißen.



Egal, ob ihr alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Mitspieler:innen im lokalen oder im Online-Koop-Modus spielt, die Helden von Trine müssen zusammenarbeiten, um die schauderhafte Uhrwerk-Armee zurückzuwerfen und um Frieden und Gerechtigkeit im Königreich zu bewahren. Puzzle werden kniffliger, wenn ihr mit mehreren Spieler:innen antretet. Sie zu lösen, das neue Skill-Quest-System sowie die neuen, mehrphasigen Bosskämpfe sorgen für stete Herausforderungen.

Quelle: THQ Nordic