Trials of Osiris - Destiny 2 im PvP-Modus spielen

Sa, 20.05.2023, 12:10 Uhr

Destiny 2 ist eines der bekanntesten und beliebtesten MMORPGs. Das Spiel ist ein klassischer Ego-Shooter, bei dem die Spieler an zahlreichen Kampfhandlungen teilnehmen. Die riesige virtuelle Welt des Spiels zeichnet sich durch eine sehr gut ausgearbeitete Grafik aus. Das Spiel wurde zum ersten Mal 2017 präsentiert, und seitdem hat es mehrere Erweiterungen gegeben.



Die spannende Story ist eine der unbestrittenen Vorteile von Destiny 2. Der Spieler tritt als einer der Hüter auf, der die letzte freie Stadt auf der Erde vor den Invasoren aus dem Weltall verteidigen soll. Auf diesem Weg gibt es zahlreiche Aufgaben, Raids und die Möglichkeiten, eine eigene Spielfigur oder Character weiterzuentwickeln.





Die zentrale Handlung des Spiels erfolgt vor allem durch verschiedene PvE Aktivitäten. Der Spieler bekommt dabei die Aufgaben in einem der Social Hubs, die er gegen Entlohnung erledigen kann. In diesen Hubs findet man auch Handel mit Waffen und Schutzrüstung. Abgesehen von diesen Aktivitäten gibt es in Destiny 2 Möglichkeiten für PvP-Kämpfe, wobei echte Spieler sich miteinander messen.

Eine der bekanntesten Aktivitäten dieser Art sind die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris), die regelmäßig stattfinden, und bei denen man sehr lukrative Preise gewinnen kann.

Was ist Trial of Osiris?

In Destiny 2 gibt es eine Reihe der Möglichkeiten für PvP-Aktivitäten, jedoch bietet gerade das Trial of Siris die Möglichkeit, ein starkes Team zu bilden, sich mit den besten zu messen und die besten Preise zu gewinnen. Die PvP-Events dieser Art hat es auch in den früheren Ausgaben des Spiels gegeben, aber aufgrund der nicht sehr geschickten Darstellung wurden sie 2018 aus dem Spiel entfernt. Mit Trial of Osiris haben diese Prüfungen 2020 ihr Comeback gefeiert, und sie sind zum richtigen Highlight für alle Fans von Destiny geworden.

Bei einem Trial of Osiris ringen zwei Teams miteinander. Jedes Team hat 3 Mitglieder, und es ist immer besser, wenn sie verschiedene Talente und Fähigkeiten anbieten können. Trials of Osiris haben sehr strenge Aufnahmevoraussetzungen, es ist nicht einfach, diese zu gewinnen, aber die Preise sind sehr attraktiv. Viele Spieler haben oft das Gefühl, dass sie für so eine Prüfung Hilfe brauchen. Daher werden Angebote wie Trials of Osiris recovery nachgefragt. Diese helfen jedem Spieler eine hilfreiche Unterstützung, wenn sie sich nicht sicher genug fühlen, aber trotzdem ein Trial abschließen möchten.

Voraussetzungen für die Teilnahme

Die Trial of Osiris ist ein besonderes Event. Die Teilnahme ist zwar für viele offen, aber es gibt bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, um zugelassen zu werden. Erstens muss der Spieler, der bei der Prüfung auftreten will, mindestens 960 vom Powerlevel haben. Diese Bedingung ist keine besonders schwierige Hürde, denn jeder Spieler kriegt am Anfang des Spiels automatisch Powerlevel 1.350. Zweitens darf man sich nur als eine Truppe von 3 Mann bewerben. Teammitglieder werden nicht verteilt, und ein Team muss man im Voraus haben. Schließlich muss ein Team vom 14. Heiligen den Prüfungspass holen, um die Ergebnisse der Trial zu protokollieren.

Verlauf der Trial

Für die Prüfung steht immer ein Team von 3 Mann. Gegen euch tritt ebenfalls ein dreiköpfiges Team, und die Schlacht beginnt. Man kann alle verfügbare Waffen und Fähigkeiten umsetzen, und deswegen ist es wichtig darauf zu achten, dass ihr in eurem Team verschiedene Klassen der Characters habt. Es ist möglich, zum Beispiel, einen Kameraden wieder zu beleben, aber nicht sich selbst.

Das Ziel der Trial ist alle Gegner zu töten. Sollte es nach 2 Minuten keinem Team gelungen sein, entsteht eine neue Zone, die ein Team besetzen muss. Wer als erster schafft, diese Zone einzunehmen oder doch die Gegner auszulöschen, ist der Gewinner. Das Team, das 5 solche Runden gewinnt, darf einen Sieg in den Prüfungspass eintragen. Das Ziel ist, in der gesamten Trial 7 solche Siege zu verbuchen. Wenn ein Team das ohne einzige Niederlage schafft, dann heißt es “Flawless Run”, und dafür kriegt man eine besonders hohe Belohnung.

Belohnung

Die Preise sind natürlich das Wichtigste, was die Spieler motiviert, an den Trials teilzunehmen. Die Belohnung kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie viele Siege das Team erreicht hat. Ein Flawless Run ist ein Traum für jeden Spieler von Destiny 2, aber man kann sich auch mit kleineren Errungenschaften auf eine gute Belohnung freuen. Schon 3 Siege sind genug, um ein Stück vom mächtigen Gear zu gewinnen. Mit 5 Siegen gewinnt man mächtiges Gear der höheren Stufe. Für 7 Siege kann man mit einem Stück von Spitzenausrüstung rechnen.

Ein Flawless Run ist ein Sieg besonderer Art. Hier erkämpft man sowohl die Ausrüstung als auch die Eitelkeit. Nach einem Flawless Rund wird dem Team der Leuchtturm zugänglich. Im Leuchtturm kann man die Kisten mit Spitzenausrüstung finden. Diese sind aber nur ein Teil der Belohnung. Ein Flawless Run ist die einzige Möglichkeit den Zugang zum Leuchtturm zu gewinnen, und deswegen ist diese Lage eine sehr exklusive Räumlichkeit. Da treffen sich die besten Gewinner der Trials, und im Leuchtturm kann man am besten die Zugehörigkeit zur Elite spüren. Darüber hinaus bekommt die Ausrüstung des Characters nach einem Flawless Run einen gelben Glüh-Effekt. Dieser Effekt dauert eine Woche, bis die nächste Trial stattfindet. Um diesen Effekt zu erfrischen, wird ein weiterer Flawless Run notwendig.

Zum Schluss

Die Trials of Osiris bieten eine spannende Abwechslung, die in gewisser Weise parallel zur zentralen Handlung von Destiny 2 stattfindet. Diese sind aber ein sehr spannendes Turnier, an dem die Spieler gegeneinander ringen können um den besten unter sich zu finden.

Quelle: XBU