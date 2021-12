Trek to Yomi kommt in den Xbox Game Pass XBU MrHyde am Mi, 15.12.2021, 15:15 Uhr

Ein weiterer Titel, der sehr vielversprechend aussieht, wurde für den tollen Xbox Game Pass angekündigt: Trek to Yomi. Das Action-Adventure schickt euch unter anderem auf Xbox Series S/X und Xbox One im Frühjahr 2022 nach Japan.



Der Trailer zeigt, wie Geduld und Timing der Schlüssel zum erfolgreichen Kampf im Spiel sind. Die Stärke des Gegners wird gegen ihn verwendet, indem geschickte Manöver eingesetzt werden, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann einen tödlichen Schlag zu landen. Die Spieler und Spielerinnen müssen in wunderschönen und furchterregenden Umgebungen gegen unzählige Feinde antreten, darunter Speerkämpfer, Bogenschützen, Gewehrschützen und sogar Wesen, von denen man bislang glaubte, dass sie nichts weiter als wilde Märchenfiguren seien...

Quelle: Devolver Digital