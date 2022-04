Release-Termin von Trek To Yomi steht fest XBU MrHyde am Mi, 06.04.2022, 17:25 Uhr

Das Samurai Action-Adventure Trek To Yomi erscheint am 5. Mai für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und gleichzeitig im Xbox Game Pass. Neue Gameplay-Szenen gibt es im neuen Video zu sehen.



Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

Quelle: Devolver Digital