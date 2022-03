Neuer Story-Trailer zu Trek to Yomi XBU MrHyde am Do, 10.03.2022, 14:00 Uhr

Während des PlayStation State of Play Livestreams wurde ein neuer Story-Trailer zu Trek to Yomi veröffentlicht, den wir euch hier zeigen. Das Action-Adventure wird unter anderem für Xbox Series X|S und Xbox One inklusive Xbox Game Pass erscheinen.

Quelle: Devolver Digital