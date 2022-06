Trailer zu Gotham Knights stellt Nightwing vor XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 16:00 Uhr

Batman ist tot... daher ist es die Aufgabe der Gotham Knights, die Stadt Gotham City zu beschützen. Ihr schlüpft dabei auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in die Rollen von Batgirl, Red Hood, Robin und Nightwing. Letzterer wird nun in einem neuen Trailer näher beleuchtet.

Das Video zeigt den agilen, akrobatischen Verteidiger Nightwing und einige seiner Kostüme, die die Spielerinnen und Spieler im Laufe des Spiels herstellen und personalisieren können. Außerdem werden Nightwings einzigartige Kampffähigkeiten präsentiert, darunter intensive elementare Nahkampfangriffe, bei denen er seine charakteristischen Escrima-Sticks und Handgelenk-Darts nutzt, sowie seine Fortbewegungsmöglichkeiten wie Parkour und der Einsatz von Haken und seinem Gleiter, dem Fliegenden Trapez.

Dick Grayson ist Nightwing. Als Teenager war er Batmans Schützling und der erste Robin, bevor er auszog, um selbst zum Helden zu werden. Als unverbesserlicher Optimist vertraut Nightwing oft darauf, sich mit seinem angeborenen Charisma aus heiklen Situationen herauszuwinden. Obwohl er sein Inneres durch Herumalbern versteckt, wissen seine Freunde, dass Dick enge persönliche Beziehungen schätzt und fest daran glaubt, dass es vor allem andere Menschen sind, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Gotham Knights wird am 25. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Vorbesteller der physischen oder digitalen Version erhalten zum Day One digital den Custom-Batcycle-Skin 233, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

In Gotham Knights schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, oder sie müssen sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen.

